Медики перечислили полезные свойства яблок

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Медицинские специалисты рассказали о пользе яблок.

Яблоки крайне полезны для здоровья человека, поскольку помогают укрепить сердце и костную систему, а также предотвращают развитие рака и диабета.

В составе фрукта содержится большое количество питательны веществ. Так, с помощью яблок можно восполнить нехватку витаминов B, C, E, K, меди, калия, полифенолов, передает Nation news.

Растительные соединения в яблоках полезны для профилактики онкологических заболеваний, а растворимая клетчатка снижает уровень холестерина. Также в яблоках содержатся антиоксидантные соединения, которые положительно влияют на состояние костей.

Для получения наибольшей пользы яблоки нужно тщательно мыть и есть вместе с кожурой, так как именно в ней содержится большое количество полезных веществ.

До этого врач-диетолог, профессор ФМБА РФ Маргарита Королева рассказала о пользе и вреде яблок и бананов. Она объяснила, какой из этих фруктов полезнее.

Специалист отметила, что яблоки имеют два важных преимущества перед бананами.