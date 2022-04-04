Диетолог Королева сравнила полезные свойства бананов и яблок

Фото: Pixabay

Врач-диетолог, профессор ФМБА РФ Маргарита Королева рассказала о пользе и вреде яблок и бананов. Она объяснила, какой из этих фруктов полезнее.

Специалист отметила, что яблоки имеют два важных преимущества перед бананами.

— Будучи сладким, банан повышает уровень сахара в крови, но буквально через 45-60 минут он снижается, и рука предательски ищет очередной банан. Альтернативой банану может стать зеленое яблоко, которое имеет плотную кожуру и кисло-сладкое содержимое. Это продукт с более низким гликемическим индексом, который на более пролонгированный отрезок времени поддержит чувство сытости, — сообщила диетолог в интервью радио Sputnik.

Кроме того, в яблоках содержится больше растительной клетчатки, чем в бананах, поэтому их употребление даст дополнительный «бонус» организму, подчеркнула Королева.

— Растительная клетчатка является лакомством для кишечных бактерий, она важна для поддержания здоровья микробиоты. Соответственно, в качестве бонуса мы получаем более высокий иммунитет, способность организма защищать нас от вирусов и бактерий, — добавила врач.

По словам диетолога, в пользу бананов говорит то, что они способны играть роль природного антидепрессанта. Простые углеводы в составе этих фруктов в совокупности со сливочной консистенцией создают условия для выработки эндорфинов, и прежде всего дофамина. Но эти гормоны лучше получать, занимаясь любимым делом или спортом, отметила специалист.

Американский диетолог Джули Аптон назвала четыре основных свойства бананов, которые она считает самыми полезными для здоровья. По словам эксперта, в этих тропических фруктах очень много полезных веществ: клетчатка, витамин В, витамин С, марганец.