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Суд удовлетворил ходатайство Алексея Улюкаева об условно-досрочном освобождении

Полина Долганова
Общество
Суд удовлетворил ходатайство Алексея Улюкаева об условно-досрочном освобождении
Фото: Агентство городских новостей Москва

Тверской суд удовлетворил ходатайство экс-министра экономического развития Российской Федерации Алексея Улюкаева об условно-досрочном освобождении. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в ведомстве, передает РИА Новости.

— Да рассматривали, результат положительный, — рассказала представитель суда.

В конце 2017 года экс-министра приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей. Он обвинялся в получении взятки в два миллиона долларов от российского бизнесмена Игоря Сечина.

По словам Улюкаева, он стал жертвой провокации.

Уточняется, что если подобное решение судебной инстанции не будет обжаловано, то, с учетом майских праздников, экс-глава Минэкономразвития РФ сможет выйти из колонии уже к середине следующего месяца, передает РИА Новости.

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