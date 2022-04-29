Загрутдинов рассказал об архитектурной «фишке» ФОК в Чертанове

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Чертановская улица, 45 Карта всех событий

Фасад физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном в столичном районе Чертаново будет выполнен в светло-голубом и белом цветах. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном построят в районе Чертаново по адресу Чертановская улица, владение 45. В настоящее время на строящемся объекте завершено устройство фасадов. Таким образом, уже очерчен облик нетипового ФОКа «Волна». Светло-голубое и белое решение фасада придает зданию объем и легкость, архитектурную «фишку» объекта уже оценили жители района, — заявил глава депстроя.

Загрутдинов добавил, что специалисты в спортцентре уже провели пусконаладочные работы в бассейнах, установили технологическое оборудование, завершили чистовую отделку и поставили всю необходимую мебель.

В четырехэтажном здании расположатся раздевалки, буфет, медицинская комната, технические, бытовые и административные помещения. Беспрепятственно перемещаться по территории ФОК смогут маломобильные группы граждан. Комплекс будет работать круглый год, рассказал Загрутдинов.

Кроме оздоровительных и учебных мероприятий для школьников, ФОК будет принимать и районные соревнования по плаванию, но без зрителей. Строительство планируется завершить в этом году.