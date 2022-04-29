Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Загрутдинов рассказал об архитектурной «фишке» ФОК в Чертанове

Георгий Соланович
Город
Загрутдинов рассказал об архитектурной «фишке» ФОК в Чертанове
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Чертановская улица, 45 Карта всех событий

Фасад физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном в столичном районе Чертаново будет выполнен в светло-голубом и белом цветах. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном построят в районе Чертаново по адресу Чертановская улица, владение 45. В настоящее время на строящемся объекте завершено устройство фасадов. Таким образом, уже очерчен облик нетипового ФОКа «Волна». Светло-голубое и белое решение фасада придает зданию объем и легкость, архитектурную «фишку» объекта уже оценили жители района, — заявил глава депстроя.

Загрутдинов добавил, что специалисты в спортцентре уже провели пусконаладочные работы в бассейнах, установили технологическое оборудование, завершили чистовую отделку и поставили всю необходимую мебель.

В четырехэтажном здании расположатся раздевалки, буфет, медицинская комната, технические, бытовые и административные помещения. Беспрепятственно перемещаться по территории ФОК смогут маломобильные группы граждан. Комплекс будет работать круглый год, рассказал Загрутдинов.

Кроме оздоровительных и учебных мероприятий для школьников, ФОК будет принимать и районные соревнования по плаванию, но без зрителей. Строительство планируется завершить в этом году.

Строительство Москва Рафик Загрутдинов
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Все мнения
О проекте