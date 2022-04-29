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Более 100 детей-сирот в Москве нашли новые семьи с начала 2022 года

Георгий Соланович
Город
Более 100 детей-сирот в Москве нашли новые семьи с начала 2022 года
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

С начала 2022 года более 100 детей-сирот в Москве нашли новую семью. Работа в этом направлении является приоритетной в социальной сфере столицы. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил глава департамента труда и социальной защиты населения города Евгений Стружак.

— Сейчас в Москве около 19 тысяч детей-сирот, более 18 тысяч из них уже нашли новых пап и мам. Работа по семейному устройству включает в себя множество аспектов. Начинается она с подготовки в школах приемных родителей. Сложившиеся семьи не остаются без внимания: приемным родителям и их детям доступна материальная поддержка и множество видов помощи. Как результат, только в этом году 100 ребят ушли в приемные семьи, — пояснил Стружак.

В Москве работает 40 школ приемных родителей, четыре из них открылись в последние полгода. В прошлом году подготовку в них прошли более 2,6 тысячи человек, а с 2022 года был введен единый формат свидетельства об окончании школы.

Кроме того, в этом году специалисты создали цикл роликов о семейном устройстве детей-сирот «Все, что вы хотели знать о…».

Пилотный проект мэра столицы по имущественной поддержке приемных семей реализуется с 2014 года. В том числе благодаря ему сокращается количество детских домов — на данный момент их осталось 16. Приемные родители могут рассчитывать на всестороннюю поддержку, передает официальный сайт мэра Москвы.

27 апреля сообщалось, что в столичных центрах для детей-сирот проведут дни открытых дверей в новом формате, в ходе которых пройдут серии встреч «Движение вперед» и «Встречай май».

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