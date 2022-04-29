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В России выявили 7710 случаев коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 7710 случаев коронавируса за сутки
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 7710 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от ковида скончался 161 гражданин, еще 2558 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровел от ковида 11 041 человек.

В России выявили 7710 случаев коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

12 апреля глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что риск появления новой волны коронавирусной инфекции в РФ существует. По его словам, рост заболеваемости ковидом уже фиксируется в ряде стран Европы, а также в Китае. Министр здравоохранения подчеркнул, что Россия готовится к возможным последствиям новой волны.

Недавно основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев заявил, что рост заражения коронавирусом в России может произойти во второй половине мая, после праздничных выходных.

По его словам, в настоящее время наибольший всплеск случаев COVID-19 наблюдается в КНР, Корее, Гонконге, Новой Зеландии и Австралии. Там зарегистрированы новые вариации «омикрона» — BA.4 и BA.5.

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