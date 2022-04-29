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Депутат Сухарев предложил увеличить налоговый вычет для ветеранов боевых действий

Ирина Игнатенко
Общество
Депутат Сухарев предложил увеличить налоговый вычет для ветеранов боевых действий
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с предложением увеличить величину суммы налогового вычета для ветеранов боевых действий. Предложение направлено на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Как пояснил Сухарев, в соответствии с положениями Налогового кодекса России ветераны боевых действий могут рассчитывать на льготу — вычет в размере пятисот рублей при определении налоговой базы для уплаты налога на доходы физических лиц, передает RT.

Таким образом, ветеран боевых действий при уплате налога может сэкономить максимум 65 рублей — тринадцать процентов от необлагаемой налогом суммы в пятьсот рублей. По мнению депутата, на сегодняшний день это крайне незначительная сумма. Данная льгота не может существенно повлиять на материальное положение ветерана.

— В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в налоговое законодательство в части повышения размера суммы налогового вычета для ветеранов боевых действий до пятнадцати тысяч рублей, — отметил Сухарев.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением увеличить размер всех денежных выплат для ветеранов-фронтовиков, блокадников и других лиц, которые внесли вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

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