Московские врачи вылечили от коронавируса 629 человек за сутки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Московские врачи за последние 24 часа вылечили 629 человек от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Всего от ковида вылечили более 2,5 миллиона горожан. За прошедшие сутки в городе выявлено 570 новых случаев заражения COVID-19. Госпитализированными оказались 165 москвичей.

К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 92 человека, скончались от ковида 17 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на ковид, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Фото: Оперштаб

Иммунолог Николай Крючков в беседе с «ВМ» рассказал, что до наступления осени в России не стоит ждать серьезных вспышек коронавирусной инфекции: летом ситуация может быть нестабильной, однако до полноценных волн дело не дойдет.

По его словам, более серьезный рост заболеваемости возможен во второй половине сентября.

При этом основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев считает, что рост заражения коронавирусом в России может произойти во второй половине мая, после праздничных выходных.