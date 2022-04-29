Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Московские врачи вылечили от коронавируса 629 человек за сутки

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи вылечили от коронавируса 629 человек за сутки
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Московские врачи за последние 24 часа вылечили 629 человек от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Всего от ковида вылечили более 2,5 миллиона горожан. За прошедшие сутки в городе выявлено 570 новых случаев заражения COVID-19. Госпитализированными оказались 165 москвичей.

К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 92 человека, скончались от ковида 17 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на ковид, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Московские врачи вылечили от коронавируса 629 человек за сутки Фото: Оперштаб

Иммунолог Николай Крючков в беседе с «ВМ» рассказал, что до наступления осени в России не стоит ждать серьезных вспышек коронавирусной инфекции: летом ситуация может быть нестабильной, однако до полноценных волн дело не дойдет.

По его словам, более серьезный рост заболеваемости возможен во второй половине сентября.

При этом основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев считает, что рост заражения коронавирусом в России может произойти во второй половине мая, после праздничных выходных.

Статистика Москва Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Все мнения
О проекте