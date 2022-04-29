«Боржоми» приостанавливает производство в Грузии из-за финансовых проблем
Компания «Боржоми» приостанавливает производство на территории Грузии из-за финансовых проблем на фоне ситуации на Украине. Об этом стало известно в пятницу, 29 апреля.
По словам представителей компании, сложности связаны с ограниченным доступом к банковским счетам, из-за которого компания не может получать валютную выручку и рассчитываться с кредиторами.
— В связи с вышеизложенным компания вынуждена с 29 апреля временно приостановить производственный процесс на обоих разливочных заводах «Боржоми», — цитирует заявление компании РИА Новости.
Многие западные компании начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных и решительных действий.