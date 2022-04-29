«Боржоми» приостанавливает производство в Грузии из-за финансовых проблем

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По словам представителей компании, сложности связаны с ограниченным доступом к банковским счетам, из-за которого компания не может получать валютную выручку и рассчитываться с кредиторами.

— В связи с вышеизложенным компания вынуждена с 29 апреля временно приостановить производственный процесс на обоих разливочных заводах «Боржоми», — цитирует заявление компании РИА Новости.