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Погранпункт в поселке Белая Березка Брянской области обстреляли с территории Украины

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Погранпункт в поселке Белая Березка Брянской области обстреляли с территории Украины
Фото: Минобороны РФ

Погранпункт в поселке Белая Березка рядом с Брянском обстреляли из минометов с территории Украины. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

14 апреля украинская армия обстреляла поселок Климово в Брянской области. В результате инцидента пострадали семь человек, включая ребенка и беременную женщину. Об этом сообщил представитель приемного отделения Климовской центральной районной больницы. Как позже сообщили в Минздраве, пострадавшая при инциденте беременная женщина сейчас находится в удовлетворительном состоянии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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