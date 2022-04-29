Мужчину избили и ограбили у входа в метро в Москве. Видео
Сотрудники полиции столичного метрополитена в течение пары часов задержали двоих подозреваемых в хищении телефонов и денежных средств с банковской карты пассажира. Об этом в пятницу, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.
По данным ведомства, злоумышленники избили своего знакомого у входа станции метро «Комсомольская». Затем они похитили два его телефона вместе с банковскими картами и скрылись. Материальный ущерб составил примерно шесть тысяч рублей.
Подозреваемые были задержаны по горячим следам.
Выяснилось, что мужчины успели расплатиться картами пострадавшего в нескольких магазинах. Телефоны они также успели продать.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Кража». Оба задержанных заключены под стражу.
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