Мужчину избили и ограбили у входа в метро в Москве. Видео

Фото: Пресс-служба УВД на Московском метрополитене

Россия, Москва, метро Комсомольская Карта всех событий

Сотрудники полиции столичного метрополитена в течение пары часов задержали двоих подозреваемых в хищении телефонов и денежных средств с банковской карты пассажира. Об этом в пятницу, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

По данным ведомства, злоумышленники избили своего знакомого у входа станции метро «Комсомольская». Затем они похитили два его телефона вместе с банковскими картами и скрылись. Материальный ущерб составил примерно шесть тысяч рублей.

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Подозреваемые были задержаны по горячим следам.

Выяснилось, что мужчины успели расплатиться картами пострадавшего в нескольких магазинах. Телефоны они также успели продать.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Кража». Оба задержанных заключены под стражу.

18 апреля двое мужчин напали на столичную пенсионерку вблизи дома на проспекте Вернадского и ограбили ее.