Фестиваль классической музыки пройдет в Москве осенью 2022 года

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XXII московский международный музыкальный фестиваль ArsLonga пройдет на различных площадках столицы с 6 октября по 20 ноября 2022 года. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в департаменте СМИ и рекламы города.

— Цель фестиваля — приобщение широкого слушателя, в том числе молодежи, к классической музыке. В рамках фестиваля пройдут творческие встречи и бесплатные мастер-классы, выступят лауреаты и дипломанты международных конкурсов, артисты Государственного академического Большого театра России и многие другие, — говорится в сообщении пресс-службы.

Накануне жителей Москвы пригласили поучаствовать во Всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ», который начнется 22 мая в 9:00 на Васильевском спуске. На выбор предлагается четыре дистанции: один, пять, десять или 21,1 километра. Во время пробежки участники полумарафона увидят Кремль, храм Христа Спасителя, МИД РФ, Дом правительства и «Москву-Сити».

До этого сообщалось, что семь шоссейных велогонок и три кольцевых заезда для спортсменов-любителей состоятся в Москве и области с мая по сентябрь.