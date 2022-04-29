СМИ: Польша поставила Украине более 200 танков Т-72 и несколько десятков БМП

Фото: Pixabay

Правительство Польши направило Киеву свыше 200 танков Т-72 и несколько десятков боевых машин пехоты (ВМП). Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщило Польское радио.

Уточняется, что данного количества вооружений хватит для формирования двух бригад. При этом официальной информации об этих поставках оружия пока не поступало, передает ТАСС.

В четверг, 28 апреля, появилась информация, что Белый дом намерен запросить у Конгресса США еще 33 миллиарда долларов на оказание поддержки Украине. Запрошенное финансирование включает 8,5 миллиарда долларов на восстановление экономики и три миллиарда — на гуманитарные цели.

27 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что на любое вмешательство в ситуацию на Украине со стороны Россия даст молниеносный ответ. По словам Путина, все задачи спецоперации на Украине будут безусловно выполнены, чтобы в исторической перспективе гарантировать мир и безопасность жителям России и Донбасса. Российская армия, подчеркнул президент, предотвратила реально угрожавшую России опасность и масштабный конфликт.