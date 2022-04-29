Курс доллара опустился ниже 71 рубля впервые с ноября 2021 года

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Американская валюта на торгах в пятницу, 29 апреля, падает до минимума с ноября 2021 года — ниже 71 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, доллар расчетами на завтра по состоянию на 11:47 по московскому времени падал на 1,1 рубля — до 70,98 рубля. Евро, в свою очередь, падало на 61 копейку — до 74,76 рубля.

Официальный курс рубля к доллару, установленный Центробанком РФ на пятницу, составляет 72,3 рубля, а к евро — 75,3 рубля.

Из-за высокой инфляции в США, непонятной политики Америки и блокировки долларовых резервов России доллар теряет позиции. Однако пока говорить о его полном уходе и появлении новой мировой валюты преждевременно. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал аналитик и профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита РАНХиГС Юрий Юденков.

По его словам, Россия и некоторые другие страны активно обсуждают создание собственной валюты.