Валерий Головченко: Москва развивает для бизнеса программы с доступом к широкому спектру финансовых инструментов

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Столица развивает для бизнеса программы, предоставляющие доступ к широкому спектру финансовых инструментов. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.

— Доступ к дешевым заемным средствам — это залог развития бизнеса. Привлечь средства для реализации новой идеи, проекта, открытия новой площадки по коммерческим ставкам сегодня непросто, поэтому в число антикризисных мер, которые сегодня запускаются городскими властями в сотрудничестве с предпринимательским сообществом, входят программы, которые позволяют получить заем на более мягких условиях, — сказал Головченко в ходе беседы с агентством городских новостей Москва.

Он также отметил, что сейчас разрабатывают разные программы, которые позволяют компаниям привлечь средства для бизнеса.

Это такой инструмент, как программа бизнес-ипотеки, запущенная совместно с банком «Дом.Рф», и программы поддержки ликвидности в широком спектре отраслей московской экономики.

Недавно сообщалось о том, что власти Москвы и ПАО «Сбербанк России» объявили о заключении соглашения, которое дает возможность реализовать программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса (МСП). Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.