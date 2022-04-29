Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Валерий Головченко: Москва развивает для бизнеса программы с доступом к широкому спектру финансовых инструментов

Антон Махов
Город
Валерий Головченко: Москва развивает для бизнеса программы с доступом к широкому спектру финансовых инструментов
Фото: duma.mos.ru

Столица развивает для бизнеса программы, предоставляющие доступ к широкому спектру финансовых инструментов. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.

— Доступ к дешевым заемным средствам — это залог развития бизнеса. Привлечь средства для реализации новой идеи, проекта, открытия новой площадки по коммерческим ставкам сегодня непросто, поэтому в число антикризисных мер, которые сегодня запускаются городскими властями в сотрудничестве с предпринимательским сообществом, входят программы, которые позволяют получить заем на более мягких условиях, — сказал Головченко в ходе беседы с агентством городских новостей Москва.

Он также отметил, что сейчас разрабатывают разные программы, которые позволяют компаниям привлечь средства для бизнеса.

Это такой инструмент, как программа бизнес-ипотеки, запущенная совместно с банком «Дом.Рф», и программы поддержки ликвидности в широком спектре отраслей московской экономики.

Недавно сообщалось о том, что власти Москвы и ПАО «Сбербанк России» объявили о заключении соглашения, которое дает возможность реализовать программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса (МСП). Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Бизнес помощь предпринимательство
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Все мнения
О проекте