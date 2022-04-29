Песков: США пытаются узаконить экспроприацию собственности России

Фото: Администрация президента РФ

Решение США о конфискации российской собственности в целях оказания помощи Украине вызывает неприятие и непонимание со стороны России. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 29 апреля.

— Это не что иное, как простая экспроприация частной собственности и попытка псевдо-узаконить эту экспроприацию. Ничего, кроме глубочайшего непонимания и неприятия, это вызывать не может, — сказал чиновник.

Пресс-секретарь особо подчеркнул, что это является очень опасным прецедентом и вопиющим искажением любых существующих правовых норм. Такой шаг со стороны США, по словам Пескова, лишь в очередной раз показывает хрупкость любых общепризнанных устоев во всех сферах, передает ТАСС.

До этого президент США Джо Байден направил Конгрессу предложения, позволяющие изымать связанную с российскими бизнесменами собственность и использовать полученные средства на оказание поддержки Украине.

Министр юстиции США Мерик Гарланд заявил, что поддержит законодательные инициативы, которые позволят использовать заблокированные российские активы для помощи Киеву.

14 апреля стало известно, что США не планируют возвращать активы крупных российских бизнесменов, которые попали под санкции. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что цель Вашингтона заключается в лучшем использовании средств.