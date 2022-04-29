ЦБ поддержал идею об объединении банков «Открытие», ВТБ и РНКБ

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Банк России (ЦБ) поддержал идею о консолидации банков «Открытие», ВТБ и РНКБ. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в пятницу, 29 апреля.

— Конфигурации сделки еще нет, это все в процессе обсуждения. Поэтому говорить рано про сделку по объединению (в общую группу ВТБ, «Открытия» и РНКБ — прим. «ВМ»), — сказала представитель ЦБ.

По словам Набиуллиной, «Открытие» готовили к продаже в рынок. Так, в ЦБ работали с потенциальными инвесторами, но на сегодняшний день регулятор не видит возможности продать «Открытие». Именно в подобных условиях решение об объединении организаций Набиуллина называет вполне разумным, передает РИА Новости.

До этого ЦБ в качестве единственного акционера банка «Открытие» принял решение досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета кредитной организации. Новый состав набсовета не раскрывается в соответствии с требованиями законодательства.

21 апреля Набиуллина заявила, что Россия обладает необходимыми ресурсами, поэтому дефолта в стране не предвидится. Тем не менее аналитики Fitch полагают, что дефолт по долларовым обязательствам России неизбежен.

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин рассказал «ВМ», что текущая конъюнктура не указывает на дефолтное состояние экономики России.