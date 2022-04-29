Набиуллина: Максимум спада экономики придется на четвертый квартал

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Нижняя точка спада экономики России придется на четвертый квартал 2022 года. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в пятницу, 29 апреля.

— Для иллюстрации будущей динамики более показательно сопоставление четвертого квартала следующего года с нижней точкой спада — четвертым кварталом этого года. Мы специально добавили такую строку в таблицу прогноза и ожидаем, что к концу следующего года ВВП увеличится на 4–5,5 процента по сравнению с концом этого года, — отметила представитель регулятора.

Согласно прогнозу банка, в 2022 году спад ВВП России составит около восьми-десяти процентов. Уточняется, что в 2023 году спад, вероятно, составит ноль-три процента, а в 2024 году ожидается повышение ВВП на 2,5–3,5 процента, отмечается на сайте ЦБ.

До этого Банк России снизил ставку с 17 до 14 процентов. Помимо этого, ЦБ изменил сигнал по ставке: регулятор видит пространство для дальнейшего снижения в текущем году.

21 апреля Набиуллина заявила, что Россия обладает необходимыми ресурсами, поэтому дефолта в стране не предвидится. Тем не менее аналитики Fitch полагают, что дефолт по долларовым обязательствам России неизбежен.

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин рассказал «ВМ», что текущая конъюнктура не указывает на дефолтное состояние экономики России.