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Минфин России расплатился в долларах по еврооблигациям

Лала Манушакян
Экономика
Минфин России расплатился в долларах по еврооблигациям
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Министерство финансов России заявило об осуществлении исполнений обязательств по суверенным европейским облигациям «Россия-2022» и «Россия-2042» в долларах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 29 апреля.

Так, до платежного агента — Citibank в Лондоне — довели выплату купонного дохода и погашение евробондов «Россия-2022» на 564,8 миллиона долларов и «Россия-2042» на 84,4 миллиона. Обязательства по обслуживанию суверенных еврооблигаций исполняются с соблюдением условий, подчеркнули в министерстве.

В связи с этим решением сохраняются платежные условия, которые были установлены эмиссионной документацией. Так, Минфин перевел платежи в валюту выпуска еврооблигаций, то есть в доллары. При этом в России существует 15 облигационных займов со сроком погашения с 2022 по 2047 год, отмечается на сайте Минфина.

21 апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Россия обладает необходимыми ресурсами, поэтому дефолта в стране не предвидится. Тем не менее аналитики Fitch полагают, что дефолт по долларовым обязательствам России неизбежен.

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин рассказал «ВМ», что текущая конъюнктура не указывает на дефолтное состояние экономики России.

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