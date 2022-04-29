ЦБ не видит возможности досрочной отмены ограничений на покупку валюты гражданами
Банк России (ЦБ РФ) пока не видит возможности для досрочного снятия валютных ограничений на покупку валюты гражданами. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в пятницу, 29 апреля.
— Что касается валютных ограничений, что касается наличных. Вряд ли это возможно досрочно. Будем дальше смотреть, как развивается ситуация, — рассказала она.
Так Набиуллина ответила на вопрос, возможны ли в связи со стабилизацией курса досрочное снятие ограничения на покупку наличной валюты, передает РИА Новости.
В марте Центробанк России ввел ряд ограничений на операции с валютой. Например, временный запрет на ее продажу с 9 марта по 9 сентября 2022 года. Подобные меры предпринимаются для того, чтобы снизить неоправданный ажиотаж на рынке валюты. Также ЦБ ввел ограничение на снятие валюты. Временно с валютного счета или вклада можно снять не более десяти тысяч долларов.
21 апреля Набиуллина заявила, что Россия обладает необходимыми ресурсами, поэтому дефолта в стране не предвидится. Тем не менее аналитики Fitch полагают, что дефолт по долларовым обязательствам России неизбежен.