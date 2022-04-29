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ЦБ не видит возможности досрочной отмены ограничений на покупку валюты гражданами

Евгений Белоусов
Экономика
ЦБ не видит возможности досрочной отмены ограничений на покупку валюты гражданами
Фото: Вечерняя Москва

Банк России (ЦБ РФ) пока не видит возможности для досрочного снятия валютных ограничений на покупку валюты гражданами. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в пятницу, 29 апреля.

— Что касается валютных ограничений, что касается наличных. Вряд ли это возможно досрочно. Будем дальше смотреть, как развивается ситуация, — рассказала она.

Так Набиуллина ответила на вопрос, возможны ли в связи со стабилизацией курса досрочное снятие ограничения на покупку наличной валюты, передает РИА Новости.

В марте Центробанк России ввел ряд ограничений на операции с валютой. Например, временный запрет на ее продажу с 9 марта по 9 сентября 2022 года. Подобные меры предпринимаются для того, чтобы снизить неоправданный ажиотаж на рынке валюты. Также ЦБ ввел ограничение на снятие валюты. Временно с валютного счета или вклада можно снять не более десяти тысяч долларов.

21 апреля Набиуллина заявила, что Россия обладает необходимыми ресурсами, поэтому дефолта в стране не предвидится. Тем не менее аналитики Fitch полагают, что дефолт по долларовым обязательствам России неизбежен.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ Ограничения
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