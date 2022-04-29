Суд арестовал виновника ДТП на Мытной улице

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»

Виктор Яковлев, который на автомобиле службы каршеринга устроил ДТП с пострадавшим на Мытной улице, заключен под стражу на два месяца. Об этом в пятницу, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

— С учетом позиции прокуратуры Нагатинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении 26-летнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 28 июня 2022 года, — говорится в сообщении ведомства.

Авария, о которой идет речь, произошла 27 апреля около дома 56 на улице Мытной. Водитель автомобиля Audi на тротуаре сбил мужчину 1982 года рождения. Полиция быстро установила номер машины и выяснила, что автомобиль Audi принадлежит каршеринговой компании.

Пострадавшего мужчину с ушибами и переломами доставили в больницу. Вскоре водителя задержали, а выяснение обстоятельств ДТП взяла на контроль столичная прокуратура.

28 апреля в отношении виновника ДТП возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Статья отягощается тем фактом, что водитель находился за рулем в состоянии опьянения, а после аварии покинул место происшествия. Кроме того, мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования, составлен соответствующий административный материал.