Молодые бобры вскоре появятся на природных территориях Москвы

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На природных территориях Москвы в скором времени можно будет увидеть молодых бобров. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

— Брачный период у московских бобров уже прошел, — сказал представитель ведомства.

По его словам, в скором времени на природных территориях можно будет увидеть молодых бобров, передает РИА Новости.

20 апреля в Московском зоопарке впервые за десять лет принесли птенцов редкие длиннохвостые неясыти. Уточняется, что птенцы стали дополнением к резервной популяции редкого вида в неволе. Когда они подрастут, то отправятся в ведущие российские или зарубежные зоопарки, где создадут уже свои семьи и обзаведутся потомством.

Также стало известно, что в Московском зоопарке в павильоне «Фауна России» после зимней спячки проснулись белогрудые ежи. Перед зимней спячкой животные активно набирали вес, так как во время сна ежи могут потерять до 35 процентов массы своего тела. На данном этапе специалисты кормят проснувшихся зверей и следят за их состоянием.