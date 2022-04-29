Врачи перечислили опасные для здоровья свойства меда
Эксперты раскрыли побочные эффекты меда, которые могут негативно сказаться на здоровье.
Главный отрицательный эффект мед оказывает на зубы. По словам специалистов, данный продукт, как и любая сладость, способен привести к заболеванию десен и спровоцировать риск развития кариеса.
Помимо этого, мед вызывает зуд в полости рта и аллергическую реакцию, а также способен усилить симптомы поллиноза. Это связано с тем, что пчелы могут собирать пыльцу с тех растений, которые становятся потенциальной причиной возникновения аллергии на цветение.
Также мед с высоким содержанием фруктозы может нанести серьезный ущерб здоровью людей, страдающих жировой болезнью печени. Так, фруктоза метаболизируется печенью, поэтому людям с данной болезнью рекомендуется потреблять мед в ограниченном количестве, а также исключить алкогольные напитки, передает портал Eat This, Not That.
До этого основатель Международного института интегративной нутрициологии Ната Гончар предупредила, какие сезонные овощи и фрукты не стоит употреблять весной. Она рассказала, что производители зачастую ускоряют процесс созревания зимних плодов с помощью нитратов, которые опасны для человека при чрезмерном употреблении.