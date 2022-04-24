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Нутрициолог перечислила опасные весной фрукты и овощи

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Нутрициолог перечислила опасные весной фрукты и овощи
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Весной свежие и красивые овощи и фрукты на прилавках выглядят очень соблазнительно. Но далеко не все они полезны, а некоторые могут нанести вред организму. Об этом предупредила основатель Международного Института Интегративной Нутрициологии Ната Гончар.

Она рассказала, что производители зачастую ускоряют процесс созревания зимних плодов с помощью нитратов, которые опасны для человека при чрезмерном употреблении. Они могут привести к сбоям в работе внутренних органов.

Так, ранние яблоки, клубнику и виноград обрабатывают химическими веществами, которые увеличивают срок хранения. Это тоже опасно с точки зрения риска заболеваний, отметила специалист.

По словам Гончар, не следует покупать большие и яркие плоды, так как в них больше всего добавок. Яблоки перед употреблением стоит очистить от кожуры.

— Отличная альтернатива свежим фруктам весной — замороженные ягоды: облепиха, смородина, малина. Они не уступают по своим полезным свойствам и сохраняют все витамины, — заключила нутрициолог в беседе с агентством «Прайм».

Нутрициолог, диетолог Наталья Ковальская назвала пять ключевых пунктов для составления ежедневного рациона людей в возрасте свыше 40 лет для того, чтобы долго сохранять здоровье. Она подчеркнула, что питание должно быть сбалансированным и разнообразным.

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