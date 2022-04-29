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Аксенов пригрозил провести украинских националистов в цепях по Мариуполю

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Аксенов пригрозил провести украинских националистов в цепях по Мариуполю
Фото: glava.rk.gov.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил провести в цепях по Мариуполю украинских националистов, которые проявляют активность в социальных сетях.

— Никто от ответственности не уйдет. Всех нацистов, которые сегодня бахвалятся в соцсетях, проведут по Мариуполю на цепи. Там они будут вести себя совсем по-другому, — передает его слова РИА Новости.

До этого Аксенов назвал лидера националистического полка «Азов» Андрея Билецкого «бешеным животным». Такие резкие слова прозвучали после высказываний националиста о возможном ударе ракетой «Точка-У» по шествию «Бессмертный полк» в Мариуполе.

Правительство Германии подтвердило, Украине и украинским националистам оказывает помощь немецкая неонацистская партия «Третий путь». Контакты этой фракции с украинскими националистами, сообщили в бундестаге, начались еще задолго до начала российской спецоперации.

24 апреля глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что засевшим на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе украинским националистам «осталось недолго».

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