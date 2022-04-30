В КНР оценили «самый жесткий ответ» России на западные санкции

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Россия прекратила поставки газа в Болгарию и Польшу из-за отказа этих стран платить за «голубое топливо» в рублях, что является «самым жестким ответом» Москвы на западные санкции, говорится в статье на сайте «Хуаньцю шибао», написанной деканом Китайского исследовательского института энергетической политики Линем Боцяном.

По его мнению, «перекрытие вентиля» означает, что ранее выдвинутое Россией требование об оплате газа в рублях «начало действовать». Анализируя происходящее вокруг Украины, можно заметить еще большую волатильность рынка энергоресурсов, который и так пострадал от пандемии коронавируса.

Теперь же изменению подверглась структура цепочки поставок на международном рынке газа и нефти: Россия стала искать новые каналы сбыта энергоносителей, а Европа всеми силами пытается избавиться от нефтегазовой зависимости от Москвы, пишет РИА Новости.

Боцян рассказал, что для достижения эффективного замещения российских энергетических ресурсов Евросоюзу нужно увеличить дополнительный импорт нефти и газа из Катара и Соединенных Штатов, однако инфраструктура для огромных объемов экспорта в этих странах не налажена.

В минувший четверг, 28 апреля, болгарские эксперты заявили, что эту страну ожидает разорение и хаос на фоне прекращения поставок газа из России.