Фото: Минобороны РФ

Два авиаснаряда попали по поселку в Брянской области, который расположен у границы с Украиной. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В результате случившегося никто не пострадал.

В результате авиаудара с украинской территории повреждения получило здание нефтеналивного терминала, передает ТАСС.

29 апреля сообщалось, что погранпункт в поселке Белая Березка рядом с Брянском обстреляли из минометов с территории Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.