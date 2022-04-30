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Власти Германии объявили об отказе в будущем платить за российский газ в рублях

Полина Долганова
В мире
Власти Германии объявили об отказе в будущем платить за российский газ в рублях
Фото: Pixabay

Германия не будет платить за поставки газа из РФ российской валютой. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщил глава немецкого минфина Кристиан Линднер.

— И в будущем мы не станем платить за газ в рублях. Мы предпринимаем все, чтобы как можно скорее стать независимыми от России, — написал министр на своей странице в Twitter.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин назвал циничными слова некоторых представителей стран Евросоюза о том, что они планируют отказаться от российского газа через несколько лет. Он подытожил, что те, кто отказывается от стратегических отношений с Москвой, должны попробовать «прожить без России хотя бы год».

Со временем Европа сумеет отказаться от российской нефти, но прекратить импорт газа в ближайшей перспективе она не сможет. Такое мнение высказал в разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По словам собеседника «ВМ», на поиск альтернативных поставщиков газа и создание инфраструктуры уйдет несколько лет.

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