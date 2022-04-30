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В Росстате рассказали, как изменились цены на шашлычный набор в 2022 году

Рафаэль Залян

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Как изменились цены на шашлычный набор в 2022 году
Фото: Unsplash

В преддверии нерабочих майских праздников, которые продлятся в этом году с 1 по 10 мая, и открытия шашлычного сезона специалисты Росстата рассказали «Вечерней Москве» о стоимости продуктов для приготовления этого блюда и сравнили цены с прошлогодними показателями.

Итак, согласно данным Росстата, стоимость шашлыка из баранины, говядины, свинины и курицы из расчета на четырех человек по сравнению с прошлым годом возросла:

— Стоимость шашлыка из свинины в марте 2022 года для одного человека составила 138,86 рубля, на четверых — 555,45 рубля. Динамика роста стоимости по сравнению с мартом 2021 года — 13,06 процента.

Цена за шашлык из баранины в марте текущего года для одного человека составила 173,94 рубля, на четверых — 695,74 рубля. Динамика роста стоимости по сравнению с мартом 2021 года — 13,59 процента, уточнили в пресс-службе Росстата.

Шашлык из говядины для одной персоны не превысил по стоимости 208,96 рубля в прошлом месяце, цена этого же блюда для четверых составила 835,86 рубля. Динамика роста стоимости по сравнению с прошлогодним показателем за аналогичный период — 19,55 процента.

Куриный шашлык тоже вырос в цене. Так, один человек в прошлом месяце мог купить его блюдо за 77 рублей, а четыре персоны заплатили бы 307,99 рубля. Динамика роста стоимости по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составила 18,11 процента.

Расчет показателей производился по следующим параметрам: мясо — 1,3 килограмма; соль — 0,015 килограммов; перец — 0,005 килограммов, лук репчатый — 0,3 килограмма.

Средние потребительские цены на мясо для шашлыка и кетчуп по итогам марта 2022 года составили:

  • свинина бескостная — 407,38 рублей за один килограмм;
  • баранина (кроме бескостного мяса) — 515,3 рубля;
  • говядина бескостная — 623,08 рубля;
  • окорочки куриные — 217,03 рубля;
  • кетчуп — 231,06 рубля за килограмм.
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