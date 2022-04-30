Минобороны РФ: Украинцев начали задерживать за установленный Telegram

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В Минобороны России сообщили, что граждан Украины стали задерживать за установленный на смартфон мессенджер Telegram. Об этом рассказал в субботу, 30 апреля, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он сообщил, что на Украине члены территориальной обороны начали задерживать людей за установленный на телефон Telegram, а также за СМС-сообщения, которые отправлены на российские номера телефонов. Кроме того, причиной для задержания являются и подписки на российские каналы и группы в соцсетях.

— Всех подозреваемых задерживают и подвергают пыткам, угрожают передачей в СБУ, — отметил Мизинцев.

По его словам, националисты угрожают гражданам, что могут совершить физическую расправу над их родственниками. Они отбирают у задержанных все ценности, объясняя, что это делается для нужд теробороны. Также украинцев заставляют оборудовать опорные пункты и блокпосты, передает РИА Новости.

30 апреля в пресс-службе Минобороны России сообщили, что в Николаеве боевики территориальной обороны проводят карательные рейды. Ведомство отметило, что поводом для подозрения служат обнаруженные в телефонах звонки и СМС-сообщения на российские номера.