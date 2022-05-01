Новые условия для школьных и студенческих проездных начали действовать в Москве

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

С 1 мая учащиеся школ и студенты могут приобрести проездные билеты на карту москвича в любой день месяца и пользоваться ими в течение 30 или 90 дней с момента покупки. Раньше билет действовал только до конца календарного месяца.

— С сегодняшнего дня действуют новые условия проездных билетов для студентов и школьников. Теперь абонемент на карту москвича можно записать в любой день — он будет действовать 30 или 90 дней с момента покупки, а не до последнего числа месяца, как раньше, — сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что новые условия позволят миллиону человек сэкономить время и деньги, и очереди в кассах уменьшатся на четверть, передает ТАСС.

Также уточняется, что абонемент на карту москвича можно записать со смартфона Android c модулем NFC в приложениях «Метро Москвы» и «Московский транспорт», в кассах и терминалах метрополитена, наземного транспорта, МЦД и МЦК.

Жителям Москвы рассказали об активации билетов по NFC на станциях Киевского направления МЖД. Начать использовать новый сервис возможно после открытия в приложении купленного билета и нажатия на кнопку «Активировать по NFC».