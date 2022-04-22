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Жителям Москвы рассказали об активации билетов по NFC на станциях Киевского направления МЖД

Араз Салехов

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Жителям Москвы рассказали об активации билетов по NFC на станциях Киевского направления МЖД
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Теперь активировать проездной билет с помощью технологии NFC можно на 16 станциях Киевского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— Система будет работать на станциях Аминьевская, Апрелевка, Внуково, Кокошкино, Крекшино, Малоярославец, Матвеевская, Мичуринец, Нара, Обнинское, Очаково, Переделкино, Победа, Санино, Солнечная, а также на Киевском вокзале, — говорится в сообщении.

Начать использовать новый сервис возможно будет после открытия в приложении купленного билета и нажатия на кнопку «Активировать по NFC». Уточняется, что данная кнопка автоматически появится в случае, если на станции отправления работает данная функция.

Подобная технология уже появлялась на станциях Казанского, Ярославского, Горьковского и Павелецкого направлений, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что первая группа москвичей сможет опробовать систему Face Pay в наземном транспорте города уже в мае 2022 года.

В конце апреля будет собрана первая фокус-группа из числа 100 пассажиров.

Помимо этого, с начала мая школьники, студенты, аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажеры смогут записывать на социальную карту москвича абонемент сроком на 30 или 90 дней с момента его покупки.

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