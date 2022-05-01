Столичные врачи за сутки вылечили 424 пациента от COVID-19

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Московские врачи за последние 24 часа вылечили 424 человека от коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Всего от ковида вылечили более 2,5 миллиона горожан. За прошедшие сутки в городе выявлено 455 новых случаев заражения COVID-19. Госпитализированными оказались 128 москвичей.

К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 90 человек, скончались от ковида 19 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на ковид, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Иммунолог Николай Крючков в беседе с «ВМ» рассказал, что в России не стоит ждать серьезных вспышек коронавирусной инфекции до наступления осени. Ситуация может быть нестабильной летом, однако до полноценных волн дело не дойдет.

По его словам, более серьезный рост заболеваемости возможен во второй половине сентября.

При этом основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев считает, что рост уровня заражений коронавирусом в России может произойти после праздничных выходных во второй половине мая.