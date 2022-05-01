Семь домов повреждены в результате пожара на объекте Минобороны РФ в Белгородской области

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Семь домов получили повреждения в результате пожара на объекте Министерства обороны России в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в воскресенье, 1 мая.

— Довожу уточненную информацию. Один пострадавший житель хутора, раненому оказывается вся необходимая медицинская помощь. Семь домов повреждено с различной степенью разрушений. Максимально быстро приступим к их восстановлению, — заявил он.

Губернатор региона в своем Telegram-канале также добавил, что жители хутора находятся в безопасности, средства для ремонта пострадавших построек имеются в полном объеме.

До этого сообщалось, что в Белгородской области, на границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа, на объекте МО России произошел пожар. Есть информация об одном пострадавшем среди местных жителей. Его жизни ничего не угрожает, ранение легкое, оказывается медицинская помощь.

Гладков добавил, что на месте происшествия работают подразделения МЧС, замглавы Белгородской области Константин Полежаев и глава округа Олег Медведев.