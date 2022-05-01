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СК РФ возбудил уголовное дело по факту подрыва железнодорожного моста в Курской области

Георгий Соланович
Общество
СК РФ возбудил уголовное дело по факту подрыва железнодорожного моста в Курской области
Фото: Следственный комитет РФ по Москве

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт» после подрыва железнодорожного моста в Курской области. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщили в ведомстве.

На официальном сайте ведомства добавили, что на данный момент следователи выясняют обстоятельства взрыва, тип взрывного устройства, а также занимаются поиском причастных в инциденту лиц.

Ранее в этот день в Курской области на 67-м километре железной дороги Суджа — Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. На месте инцидента работают сотрудники спецслужб. Они устанавливают причины происшествия.

Губернатор региона Роман Старовойт отметил, что железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов. По его словам, никто не пострадал.

После Старовойт заявил, что частичное обрушение железнодорожного моста является результатом диверсии.

Накануне в селе Крупец в Рыльском районе Курской области был обстрелян со стороны Украины пограничный пункт. Роман Старовойт сообщил, что российским военнослужащим удалось подавить огневую точку.

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