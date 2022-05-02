TikTok опроверг информацию о возможности публикации видео в России

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Информация о якобы появившейся возможности для пользователей из России размещать видео в TikTok не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети в понедельник, 2 мая.

— В сервисе TikTok нет изменений, возможность размещения видео для пользователей из России по-прежнему приостановлена, — говорится в сообщении.

В некоторых СМИ до этого появлялись сведения, что сервис вновь открыл доступ к публикации нового контента для граждан России, передает ТАСС.

В начале марта TikTok сообщил о временной остановке распространения нового контента и возможности ведения прямых трансляций в России из-за ужесточения российского законодательства.

Так, с 4 марта вступил в силу закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных данных в отношении Вооруженных сил РФ. Уголовный кодекс РФ дополнили соответствующей статьей 207.3.

Она предусматривает лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 миллиона рублей. Если фейковая информация повлекла за собой тяжкие последствия, то срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.