Дептранс Москвы создал специальный сайт для желающих добраться от Волжской до Дубровки

Станция МЦК Дубровка / Фото: «Вечерняя Москва»

С 30 апреля по 9 мая не ходят поезда между станциями Московского метрополитена Волжская и Дубровка. Для тех, кто задается вопросом, как добираться на Дубровку без «подземки», Дептранс Москвы создал специальный сайт, на котором схематично показано, как это можно сделать на общественном и на личном транспорте.

При этом в ведомстве призвали жителей и гостей столицы отказаться от личного автомобиля при поездке в эту часть города, поскольку такой транспорт может препятствовать работе многочисленных автобусов, призванных дублировать метро на время строительства пересадки на Большую кольцевую линию.

На специализированном одностраничном сайте показаны самые быстрые способы добраться до Дубровки и обратно из районов Марьино, Печатники, Люблино, Текстильщики и Южнопортового района. Также там показаны временные маршруты автобусов и места их остановки. Кроме того, указаны временные выделенные полосы, которые будут действовать до 9 мая. По ним можно будет передвигаться только на городском транспорте.

На время введения ограничений ситуационный центр обеспечения дорожного движения (ЦОДД) следит за движением в районе закрытых станций столичной подземки. Специалисты перенастраивают светофоры, следят за автобусами и ситуацией на дорогах, координируя работу всех служб, а также направляют Дорожный патруль в места, в которых необходима помощь в регулировке движения.

Вечером 2 мая в Дептрансе рассказали, что более 100 сотрудников московского транспорта обеспечивали безопасность движения в районе главных столичных мечетей во время празднования Ураза-байрама.