Африка

Западные государства оказывают чрезвычайное давление на африканские страны, требуя осудить специальную операцию РФ на Украине, доходит даже до угроз, заявил российский посол в Анголе Владимир Тараров.

По его информации, на Анголу сейчас оказывается колоссальное давление, при этом власти этой стороны подчеркнуто ведут себя таким образом, чтобы не скатываться в обвинения в адрес Москвы. Дипломат указал, что африканские страны говорят, что будут содействовать установлению мира и достижению договоренностей между Россией и Украиной.

Тараров рассказал, что в своих требованиях западные страны порой доходят до шантажа и угроз. Представитель РФ в Анголе назвал подобное поведение аморальным.

— Они просто угрожают, шантажируют. Этот шантаж, еще раз подчеркну, аморален. Страны (Африки) едва сдерживаются, чтобы противостоять, — подчеркнул посол.

Он напомнил, что во время голосования по антироссийской резолюции на Генассамблее ООН, почти все страны Африки воздержались. При этом они не проголосовали против только по той причине, что давление на них в тот момент было «чрезвычайным», пишет РИА Новости.

Накануне появилась информация, что Евросоюз намерен обратиться к африканским государствам за поставками газа, которым планируется заменить российское «голубое топливо».