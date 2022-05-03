В России разработали отечественный аналог сервису Booking

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Российские бизнесмены разработали сервис бронирования жилья и планирования путешествий, которая заместит в стране Booking.com, и рассчитывают занять до 10 процентов рынка в Сети, рассказал лидер проекта Григорий Мокеев.

До ухода с рынка этого зарубежного сервиса 70 процентов россиян бронировали отели через Booking, в перспективе авторы российского портала хотели бы приблизиться к этому показателю. При этом бизнесмены понимают, что приближение к такому показателю займет несколько лет.

— Мы рассчитываем занять хотя бы 5-10% рынка онлайн бронирования за первый год, — подчеркнул Мокеев.

Разработчики аналога «Букинга» подчеркивают, что учли все недостатки других подобных порталов и обещают предоставлять россиянам все документы для командировок, обеспечить бесперебойную оплату услуг по картам российских банков и защиту клиентов от «недобросовестных отельеров».

При этом предполагается, что на первых этапах российский сервис будет ставить себе в приоритет развитие «эко-туризма», пишет агентство Прайм.

Сервис аренды и бронирования жилья Booking.com объявил о своем уходе с российского рынка в начале марта. Зарубежная компания уточнила, что приостанавливает в России поиск и бронирование объектов размещения.

Сервис бронирования и аренды жилья Booking.com сообщил о своем уходе с российского рынка в начале марта. Компания уточнила, что приостанавливает на территории РФ поиск и бронирование объектов размещения.