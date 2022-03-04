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Сервис Booking.com прекратил бронирование объектов на территории России

Виктория Храменкова

Общество
Сервис Booking.com прекратил бронирование объектов на территории России
Фото: depositphotos

Сайт сервиса бронирования Booking.com ограничил поиск и бронирование объектов размещения внутри России. Об этом в пятницу, 4 марта, рассказал корреспондент РИА Новости.

Однако отмечается, что пока что сохраняется возможность бронирования отелей в других странах.

— В России есть несколько агрегаторов, которые могут стать альтернативой зарубежным сервисам по подобру отелей и апартаментов, это «Островок», «Туту.ру», «Яндекс» и другие, — передает РИА Новости слова эксперта Алексея Волкова.

Сервис Booking.com был самым крупным в России. Известно, что на него приходилось около 35-40 процентов бронирований.

4 марта Роскомнадзор также заблокировал в России социальную сеть Facebook из-за дискриминации СМИ. По данным ведомства, с октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook.

Так, в последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала «Звезда», информационного агентства РИА Новости, Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру». Данные ограничения запрещены российским законодательством, заключили в Роскомнадзоре.

Также Роскомнадзор ограничил доступ к социальной сети Twitter в России.

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