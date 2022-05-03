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Сотрудники МЧС потушили пожар на складе в Подмосковье

Александр Афонин
Происшествия
Сотрудники МЧС потушили пожар на складе в Подмосковье
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Московская область, Кудиновское шоссе Карта всех событий

Сотрудники спасательных служб ликвидировали открытое горение на складе на Кудиновском шоссе в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) во вторник, 3 мая.

— В 7:36 — ликвидация открытого горения, — цитирует сообщение РИА Новости.

К тушению пожара были привлечены 109 сотрудников спасательного ведомства и 37 единиц специализированной техники.

В ночь со 2 на 3 мая стало известно, что произошло возгорание в складском помещении в Московской области. По предварительным данным, горение происходило по всей площади.

В 3:05 по московскому времени сообщалось, что сотрудники МЧС локализовали возгорание на складе в Московской области.

30 апреля в столичном районе Косино-Ухтомский произошло возгорание в одноэтажном частном деревянном доме. Инцидент произошел на Поселковой улице. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. В результате происшествия кровля дома полностью обрушилась. При пожаре никто не пострадал.

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