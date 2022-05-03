Красная площадь будет закрыта для посещения до 9 мая

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

Красная площадь будет закрыта до 9 мая включительно. Об этом во вторник, 3 мая, сообщили в Telegram-канале Государственного исторического музея.

— Красная площадь закрыта до 9 мая включительно, в это время музейный магазин на Никольской будет закрыт, — говорится в сообщении.

Отмечается, что вход в музей для посетителей будет осуществляться через вход номер три у памятника Жукову. В Покровский собор можно зайти со стороны Васильевского спуска.

29 апреля заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в городе проведут свыше 400 мероприятий в период с 30 апреля по 10 мая. По ее словам, они будут посвящены Дню весны и труда, а также Дню Победы.

В период с 30 апреля по 10 мая работу в Москве продолжат более 50 музеев и выставочных залов. При этом 2 и 9 мая не будут принимать посетителей Дом-музей Марины Цветаевой, Государственный Дарвиновский музей, Государственный биологический музей имени Тимирязева и Музей Булгакова.