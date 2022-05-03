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Столичных автомобилистов предупредили о сильном ветре 3 мая

Александр Афонин

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Погода в Москве
Город
Столичных автомобилистов предупредили о сильном ветре 3 мая
Фото: Pexels

В столичном регионе во вторник, 3 мая, ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Синоптики предупреждают: в Москве в течение дня ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Столичных водителей призвали быть внимательнее на дорогах и не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями.

До этого в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице сообщили, что до 18:00 вторника, 3 мая, в Москве ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду. В ведомстве призвали быть внимательнее и соблюдать осторожность.

Водителям порекомендовали снижать скорость движения и избегать внезапных маневров на дорогах. Пешеходам — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Накануне в Гидрометцентре был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра в Москве и Подмосковье. Предупреждение действует с 09:00 3 мая до 21:00 3 мая.

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