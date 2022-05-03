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Московские железнодорожники подготовили паровозы для спецрейсов ко Дню Победы

Евгений Белоусов
Город
Московские железнодорожники подготовили паровозы для спецрейсов ко Дню Победы
Фото: АГН Москва

Столичные железнодорожники завершили техническую подготовку и праздничное оформление паровозов ко Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) во вторник, 3 мая.

— Железнодорожники произвели техническую подготовку и праздничное, особое оформление кабин паровозов ко Дню Победы, что воссоздает исторический облик паровозов, прибывших на Рижский и Белорусский вокзалы с воинами-победителями в июле 1945 года, — говорится в сообщении.

Всего в этом году запланировано четыре рейса ретропоездов на паровозной тяге: 4 мая — из Тулы в Узловую — город воинской доблести; 6 мая — из Узловой в город-герой Тулу; 8 мая — по маршруту Рязань-1 — Рязань-2 — в город воинской доблести Рязань. При этом в День Победы праздничный поезд отправится из Москвы в Дубосеково к мемориалу «Героям-панфиловцам».

По словам начальника МЖД Валерия Танаева, поддержание паровозов в рабочем состоянии позволяет не только сохранять богатое техническое наследие, но и задействовать машины в торжественных мероприятиях ко Дню Победы, отмечается на сайте МЖД.

В День Победы все поезда Центральной пригородной пассажирской компании подадут «Гудок Победы», таким образом они присоединятся к общей акции железнодорожников страны.

В 2022 году компания в сотрудничестве с Музеем Победы впервые подготовила специальную тематическую викторину. Она будет содержать вопросы о роли железной дороги в Великой Отечественной войне и о подвигах железнодорожников.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в городе проведут свыше 400 мероприятий в период с 30 апреля по 10 мая. По ее словам, они будут посвящены Дню весны и труда, а также Дню Победы.

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