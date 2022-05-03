Дептранс рассказал о проведенных работах на Люблинско-Дмитровской ветке метро

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

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Специалисты обновили инфраструктуру на участке «Дубровка» — «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии метро, пока тот был закрыт. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 3 мая.

— Пока участок «Дубровка» — «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии закрыт для строительства пересадки на БКЛ, мы многое успели сделать в действующей инфраструктуре метро, — говорится в сообщении.

Так, на участке заменили 152 метра рельсов, провели выправку путей и промыли 3840 квадратных метров путевых стен и колонн. Кроме того, были отремонтированы все светильники и электрооборудование, также проверены эскалаторы.

Наконец, специалисты ведомства покрасили 40 квадратных метров поверхностей на станциях и провели генеральную уборку, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого стало известно, что в период с 30 апреля по 9 мая на участке Люблинско-Дмитровской линии метро «Дубровка» — «Волжская» не будут ходить поезда в связи с проведением работ по созданию пересадки между салатовой веткой и Большой кольцевой линией (БКЛ).

3 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что участок будет открыт досрочно — 4 мая. По его словам, теперь пассажиры смогут экономить до 30 минут в день при поездках в соседние районы.