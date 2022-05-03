Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Дептранс рассказал о проведенных работах на Люблинско-Дмитровской ветке метро

Евгений Белоусов
Город
Дептранс рассказал о проведенных работах на Люблинско-Дмитровской ветке метро
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Россия, Москва, метро Дубровка Карта всех событий

Специалисты обновили инфраструктуру на участке «Дубровка» — «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии метро, пока тот был закрыт. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 3 мая.

— Пока участок «Дубровка» — «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии закрыт для строительства пересадки на БКЛ, мы многое успели сделать в действующей инфраструктуре метро, — говорится в сообщении.

Так, на участке заменили 152 метра рельсов, провели выправку путей и промыли 3840 квадратных метров путевых стен и колонн. Кроме того, были отремонтированы все светильники и электрооборудование, также проверены эскалаторы.

Наконец, специалисты ведомства покрасили 40 квадратных метров поверхностей на станциях и провели генеральную уборку, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого стало известно, что в период с 30 апреля по 9 мая на участке Люблинско-Дмитровской линии метро «Дубровка» — «Волжская» не будут ходить поезда в связи с проведением работ по созданию пересадки между салатовой веткой и Большой кольцевой линией (БКЛ).

3 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что участок будет открыт досрочно — 4 мая. По его словам, теперь пассажиры смогут экономить до 30 минут в день при поездках в соседние районы.

Ремонт Москва Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Риски будущей профессии

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте