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МЧС объявило о ликвидации пожара в жилом доме в Мытищах

Евгений Белоусов
Происшествия
МЧС объявило о ликвидации пожара в жилом доме в Мытищах
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Московская область, Мытищи Карта всех событий

Крупный пожар в жилом доме в подмосковных Мытищах, где погибли три человека, потушен. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России во вторник, 3 мая.

— Менее часа потребовалось пожарным, чтобы локализовать огонь на площади 80 квадратных метров. К тушению привлекались 43 человека и 13 единиц техники, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / МЧС России

Отмечается, что пожарные сумели спасти по лестничным маршам восемь человек, из которых двое — дети, передает Telegram-канал МЧС.

Крупный пожар произошел в жилом девятиэтажном доме в Мытищах, в результате погибло три человека. Он был локализован в 16:30, а после этого спасатели ликвидировали горение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил блоку здравоохранения проконтролировать оказание помощи пострадавшим в результате инцидента.

Позднее стало известно, что по факту случившегося СК возбудил уголовное дело. Выяснилось, что возгорание произошло в одной из квартир, где находился мужчина. Из окна он позвал на помощь, на что откликнулись двое других мужчин, однако позднее все трое скончались.

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