Twitter может стать платным для госструктур и брендов

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Международная компания Twitter может ввести плату за использование социальной сети для юридических лиц и государственных структур. Об этом во вторник, 3 мая, заявил бизнесмен Илон Маск, купивший эту соцсеть.

— Twitter всегда будет бесплатным для обычных пользователей, но, возможно, за небольшую плату — для коммерческих или государственных пользователей, — написал владелец ряда технологичных компаний на своей странице в вышеуказанной соцсети.

В прошлый понедельник, 25 апреля, руководство Twitter заявило о том, что Маск покупает компанию за 44 миллиарда долларов. По информации Комиссии по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов, если бизнесмен решит расторгнуть договор, он обязан будет выплатить продавцам 1 миллиард долларов. Если же инициатором расторжения выступит Twitter, соответствующую компенсацию получит Илон Маск, пишет ТАСС.

В подробностях договора между сторонами, появившимся 27 апреля, говорится, что сделка может быть расторгнута, если не будет закрыта до 24 октября 2022 года. При этом срок может быть продлен на шесть месяцев для получения антимонопольного разрешения.