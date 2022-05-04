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Умер первый президент Белоруссии Станислав Шушкевич

Полина Долганова
В мире
Умер первый президент Белоруссии Станислав Шушкевич
Фото: Twitter / Myroslava Gongadze

Первый президент Белоруссии Станислав Шушкевич скончался в среду, 4 апреля, на 88-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости.

Шушкевич занимал пост председателя Верховного Совета Белоруссии в период с 1991 по 1994 год.

27 апреля стало известно, что Станислав Шушкевич попал в реанимацию. Супруга 87-летнего политика Ирина рассказала, что месяц назад муж заразился «омикрон»-штаммом COVID-19. Причем последние месяцы он находился дома, его контакты с другими людьми были сведены к минимуму.

В 1991 году политик подписал Беловежские соглашения, которые констатировали распад Советского Союза. Шушкевич рассказывал, что настоящей причиной конференции в Беловежской Пуще были переговоры с РСФСР по поставкам энергоресурсов в Белоруссию. По его словам, он пригласил бывшего президента России Бориса Ельцина именно туда, потому что предполагал, что он точно согласится приехать на базу отдыха «Вискули», которая служила охотничьей резиденцией членов Политбюро ЦК КПСС.

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