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Курс доллара в начале торгов на Мосбирже опустился ниже 69 рублей

Полина Долганова

Сюжет: 

Курс рубля
Экономика
Курс доллара в начале торгов на Мосбирже опустился ниже 69 рублей
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Курс доллара в начале торгов на Московской бирже опустился ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года. Об этом стало известно в среду, 4 мая.

Недавно финансовый аналитик Владислав Антонов рассказал, что в настоящее время у рубля сохраняется поддержка от ранее принятых мер ЦБ РФ. С падением импорта резко сократился спрос на иностранную валюту. По мнению эксперта, к середине мая ожидаем восстановления курса доллара до 80, курс евро может вырасти до 85 рублей.

Понижение ставки рефинансирования с 17 до 14 процентов приведет к падению ставок по депозитам, а также к удешевлению кредитов. Кроме того, чем ниже ставка, тем активнее развивается экономика страны. Об этом «Вечерней Москве» рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. По его словам, граждане теперь меньше смогут зарабатывать на депозитах.

Юденков также рассказал, что по причине высокой инфляции в Соединенных Штатах, непонятной политики Вашингтона и блокировки долларовых резервов РФ доллар теряет позиции. Однако пока говорить о его полном уходе и появлении новой мировой валюты преждевременно.

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