Илья Авербух рассказал о дальнейшей судьбе «Ледникового периода»

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Заслуженный мастер спорта РФ, продюсер ледового шоу, серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух рассказал, могут ли россияне увидеть в телевизионном эфире очередной сезон «Ледникового периода».

По его словам, судьба популярного шоу зависит от решения генерального директора Первого канала Константина Эрнста.

— Решение принимает руководство Первого канала. Это их проект, я его только продюсирую. Мы надеемся и ждем, — цитирует Авербуха Sport24.

Спортсмен выразил предположение, что ситуация с дальнейшей судьбой «Ледникового периода» прояснится после майских праздников. Он признался, что хотел бы продолжения съемок проекта, так как он мог бы поддержать отечественных фигуристов, готовых завершить карьеру в ближайшее время.

Ранее Авербух дал комментарий относительно решения Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Он признался, что решение вызвало у него грусть. Мастер спорта отметил, что отечественным спортсменам в настоящее время как никогда требуется поддержка болельщиков.